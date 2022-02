Belotti al Napoli a parametro zero, De Maggio rivela: "Il club potrebbe averlo già preso"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie di calciomercato con le parole di De Maggio che parla di Belotti al Napoli gratis dalla prossima estate. Il capitano del Torino è in scadenza a giugno e non rinnoverà, pronto a firmare un nuovo contratto con un altro club di Serie A.

Belotti al Napoli a parametro zero, le parole di De Maggio

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Belotti lo andrei a prendere di corsa, sa fare tutto e può arrivare gratis. Sempre che il Napoli non abbia già preso Belotti, dato che è un parametro zero e può già firmare".