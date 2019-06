Claudio Bellucci: "Darei la numero 10 a Insigne, è il simbolo di Napoli. Quest'anno occhio all'Inter"

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Io darei la dieci solo ad Insigne, James è un grande giocatore però mi piacerebbe se la vestisse Lorenzo visto che è il simbolo di Napoli".

"Il Napoli sta facendo acquisti mirati per il salto di qualità e questo non può far che bene per combattere contro Inter e Juventus. L'Inter il top player lo ha preso in panchina con Antonio Conte. Juve, Inter e Napoli si giocheranno lo scudetto fino alla fine del campionato".

"Il prossimo campionato saranno importanti le prime partite, bisogna partire con il piede giusto".