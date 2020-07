Bellinazzo: "Molti club di A vogliono staccare il segnale a Sky perchè non gli è stata pagata parte della quota annuale. Europa League e Champions? Questa la differenza degli introiti"

Serie A - Marco Bellinazzo, giornalista di Il Sole 24 Ore ed esperto di economia, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Alcuni presidenti di A hanno chiesto di staccare il segnale a Sky a metà luglio. Sarebbe un gesto clamoroso, ma di fatto, quanto pagato da Sky corrisponde all’80% della quota annuale e con le partite che si concludono domenica le partite pagate arriverebbero a quel periodo. La Lega vuol bloccare il segnale perché non c’è stato il pagamento della quota di partite da giocare. Sarebbe un autogoal clamoroso da entrambe le parti, sarebbe un autogoal anche far causa a Sky, bisognerebbe parlare e non litigare, così com’è stato fatto in Premier e Bundesliga. La partecipazione ai gironi dell’Europa League guadagni circa 15 mln, se vai ai gironi di Champions l’introito è di circa 60 mln, la forbice è molto ampia”.