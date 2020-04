Bellinazzo: "Io ero per i play off, per finire la stagione al più presto e pensare alla prossima"

Serie A - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Terrei distinto un problema che è quello sanitario sui cui devono essere gli esperti a pronunciarsi. Di fronte ad un numero di contagi e morti ancora alto devono essere loro a capire come, qualsiasi tipo di attività industriale, può essere svolta in piena sicurezza. Se ci sono i presupposti si procede, altrimenti si aspetta. Superato questo scoglio dobbiamo porci il problema economico perché assistiamo a balletti di responsabilità tra il mondo dello sport e della politica. Il sistema Serie A foraggia attraverso le imposte tutto lo stato italiano e si pagano imposte per 1.3 miliardi di euro. Bisogna tenere in piedi il sistema. La Serie A ha siglato un contratto con le tv molto ma molto solido. Solo davanti ad un atto unilaterale della Lega le tv potrebbero chiedere uno scoto sostanzioso. Ma se i club si mettono i condizione di giocare le tv devono pagare fino all’ultimo euro, a differenza di ciò che è accaduto in Germania ed in Inghilterra. Il governo non vuole prendersi responsabilità. Lasciare aperta la Serie A non è un privilegio per i ricchi, ma significa mantenere in piedi tutto lo sport italiano. Su questo problema si stanno battendo per cercare di trovare una soluzione che sia la più equilibrata possibile. Le mie sensazioni si basano sulle informazioni che ho raccolto, il 18 si dovrebbe riprendere con gli allenamenti, ma la prospettiva è quella di tornare a giocare anche a metà giugno in modo che le squadre di Serie A possano incassare i soldi delle tv. Se si è fortunati si va fino in fondo, se si è sfortunati ci saranno nuovi casi e in quel caso bisognerà rifermare il calcio. La mia soluzione è che di fronte ad una crisi di questa portava bisognava mettere insieme tv, squadre e giocatori, accettare un sacrifico economico, condividerlo e pensare a dei play off per finire il campionato e programmare la prossima stagione su cui ci saranno sicuramente delle ripercussioni”.