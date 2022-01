Bellinazzo: "Con Calisto Tanzi si creò un coagulo di interessi tra signori potenti, tra Parma e Verona il Napoli fu affossato”

Notizie Napoli calcio. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista:

"La vicenda di quel calcio italiano, quello dei tempi di Calisto Sanzi, era emblematica. Cragnotti è un altro dei protagonisti di un periodo complesso dove esisteva la triade non solo juventina, accertata dai procedimenti, cioè la sussistenza di una comproprietà con due squadre che asserivano all'impero di Calisto Sanzi, ovvero Parma e Verona con la determinazione di risultati strani per la conseguente retrocessione del Napoli che già aveva problemi di suo ma con quei risultati fu affossato. Quella è una delle tante vicende che ha portato alla distruzione del modello del calcio italiano che non si è evoluto ma ha attraversato strade contorte. Si creò una sorta di potere calcistico-finanziario che diede vita a un coagulo di interessi tra signori potenti. È una delle pagine più tristi del calcio italiano e da questo punto di vista non ci siamo fatti mancare niente. Abbiamo citato una serie di fatti scandalosi quando il contesto era complesso".