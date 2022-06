Bellinazzo: "Barcellona con 300 milioni di debiti da pagare entro 12 mesi, difficile comprare Koulibaly"

Marco Bellinazzo de Il Sole 24 ore è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Situazione molto complicata al Barcellona, nonostante sia tra i primi 4 di fatturato in Europa. Ha pagato molti errori di gestione e la pandemia, ora però potrà iniziare piano piano a tornare a fatturare in modo elevato. Ha 300 milioni di debiti da pagare in breve termine entro 12 mesi. In questo momento è difficile che il Barcellona possa comprare Koulibaly, stanno provando a vendere dei diritti per contenuti, partite e altro che permetterebbero di incassare 2-300 milioni. Non è il mercato l’idea principale in questi giorni nella loro testa".