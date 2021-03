Bellinazzo a CN24: "Napoli? Senza Champions dovrà rivedere i costi come tutti: chiudere ancora in perdita sarebbe pericoloso per il tesoretto"

Napoli Calcio - Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Il costo della rosa del Napoli supera i ricavi strutturali. Quest'ultimi, con la pandemia e la riduzione delle voci di ricavo come pubblicità e botteghini, si sono ridotti. per questo motivo senza Champions qualcosa bisognerà rivedere sui costi del Napoli anche per mantenere un equilibrio economico dato: non si può chiudere sempre in rosso altrimenti la famosa riserva accantonata dal club negli scorsi anni andrebbe a ridursi. Fair-play finanziario? Andranno riviste alcune regole contabili perchè con il Covid è cambiato tutto. Imaagino siano introdotte più norme di prospettiva su capacità di spese future più che conti su gli anni passati. Entro fine anno l'Uefa ha promesso che interverrà, vedremo qualcosa di diverso rispetto ad ora".