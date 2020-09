Bellinazzo a CN24: "Equilibrio minimo tra costi e ricavi del Napoli. In caso di altro rosso quel tesoretto da 100 milioni potrebbe non bastare più"

Marco Belllinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il modello gestionale del Napoli è basato su un equilibrio sottile tra ricavi e costi: i primi non sono cresciuti come si sperava mentre gli altri sono cresciuti. Il Napoli aveva due valvole di sfogo per mantenere questo equilibrio: partecipazione Champions, che è venuto meno quest'anno, e le plusvalenze. Per quest'ultime sarà molto difficile farne adesso, difficile possa bastare la cessione di Allan per colmare i costi. Ne servirebbero un paio. Con un altro rosso importante quel tesoretto di 100 milioni può diminuire e serviranno a quel punto altre cessioni perchè i ricavi saranno meno per la crisi Covid"