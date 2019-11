Solo un grande spavento iniziale per Dries Mertens che per fortuna non ha riportato danni durante Belgio-Russia di sabato quando è stato costretto ad uscire al 52° minuto. L'attaccante azzurro è rimasto con la sua nazionale e potrebbe addirittura scendere in campo da titolare nella sfida di stasera contro Cipro. Ad annunciarlo è il tecnico dei diavoli rossi, Roberto Martinez: "Mertens disponibile per la sfida contro Cipro, ha pienamente recuperato"