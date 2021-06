Belardi: "Meret dovrà meritarsi il posto da titolare a Napoli! Di Lorenzo? Mi aspettavo la sua esplosione, lo merita"

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Belardi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret per essere sereno dovrà avere continuità e dimostrare di essere il numero uno del Napoli, deve guadagnarsi sul campo il posto da titolare. Al di là di questo servono sempre due portieri affidabili, ancor di più per una squadra come il Napoli. Di Lorenzo? Quando ci salvammo, a fine stagione, Giovanni rimase senza squadra ed io ne fui sorpreso. Mi aspettavo assolutamente questa sua esplosione, è stato bravo lui ad arrivare fino in Nazionale. Oltre a quelle tecniche, ha delle doti umane straordinarie. E' umile, un gran lavoratore, è un ragazzo vecchio stampo".