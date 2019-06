beIN Sports, Palmeri: "James al Napoli più probabile di Lukaku e Zapata. Il Real Madrid deve incassare perchè sta spendendo tanto"

Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Che io sappia non arriva ancora l'annuncio di Sarri alla Juve perchè il Chelsea non ha ancora il sostituto pronto e non vuole restare scoperto. C'è Javi Gracia, c'è Lampard, stanno pensando anche ad Allegri a Londra anche se l'ex Juve ha uno stipendio alto. Sarri non è la prima scelta della Juve, i bianconeri volevano Zidane più di tutti. Poi Guardiola ha detto 'no', poi Deschamps e Klopp pure hanno declinato. Pochettino non riesce a liberarsi dal Tottenham per la clausola da 20 milioni. Poi la Juve è tornata su Guardiola, ma l'allenatore non ha mai aperto ad una trattativa. I napoletani potranno dire con orgoglio a Sarri che non sarebbe stato nemmeno la prima scelta della Juventus (scherza ndr.). James Rodriguez al Napoli? E' quello che ha più possibiltà di arrivare al Napoli rispetto a Lukaku e a Duvan Zapata. Rodriguez costa 50 milioni che sono trattabili. Il Real Madrid sta spendendo molto ed ad un certo punto dovrà incassare. Non è una roba che si farà lunedì, i tempi sarebbero lunghi e se dovesse concretizzarsi l'afare non avverrà prima di metà luglio".