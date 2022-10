Behrami: "Napoli imprevedibile, quando va sotto non accusa il colpo. Prima si puntava il dito contro Insigne o Koulibaly, oggi tutti si sono responsabilizzati"

Valon Behrami è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli sembrava avesse fatto tantissimo cambiamenti e potesse avere difficoltà, invece pare la squadra perfetta. Spalletti è già molto avanti nella costruzione della squadra. Il Napoli è una squadra sempre imprevedibile, ha i giocatori che possono fare molte cose. Il Napoli rappresenta la modernità del calcio. Ammiro tantissimo Anguissa, non avevo la sua forza e la sua tecnica. In Inghilterra ha avuto difficoltà, oggi al Napoli è l’equilibrio. Oggi la responsabilità si è divisa in tante parti, prima quando si perdeva erano in pochi a prendersi la responsabilità. Si puntava il dito contro Insigne e Koulibaly. Ci saranno dei periodi negativi, ma oggi tanti hanno preso in mano la leadership e non solo 1 o 2. Il Napoli non si fa condizionare dal gol di svantaggio perché ha fiducia nel gioco che esprime. Spalletti è internazionale, riesce a far integrare tutti".