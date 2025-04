Valon Behrami ha parlato dell'Inter e della corsa scudetto ai microfoni di DAZN:

"Per la rosa che ha l'Inter, ci dovrebbe essere una differenza di 10 punti. Cosa che non è accaduta fin qui con un Napoli sempre in corsa per la vittoria finale. Sono stati persi troppi punti nel corso della stagione. E' un fallimento per l'Inter, ci sarebbe un grande rammarico se non dovesse arrivare la vittoria della Serie A".