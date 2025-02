Behrami critica: "Nessuna involuzione, ma le sostituzioni non hanno dato nulla al Napoli"

Notizie Napoli calcio - Valon Behrami è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Udinese 1-1:

“Più si va avanti e più diventa difficile, ma non parlerei di involuzione del Napoli. Mi aspettavo un piano B da parte di Conte, ma le sostituzioni non hanno dato quasi nulla. Oggi gli esterni azzurri non hanno funzionato e la manovra si è bloccata. La voglia di vincerla subito ha fatto sprecare tante energie alla squadra di Conte che infatti è arrivata corta alla fine.

Dopo un pareggio in casa è facile pensare che manca il sostituto di Kvaratskhelia, ma non lo ritengo giusto nei confronti di un gruppo che sta facendo benissimo. Se poi non dovesse andare bene per lo scudetto sarebbe anche un modo per difendersi parlando di un mercato di gennaio non all’altezza”.