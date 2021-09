Bazzani: "Napoli? Vietato sottovalutarlo, lo vedo subito dietro Inter e Milan"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Bazzani, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sul Napoli:

"Se uno lo sottovaluta fa un errore. E' una squadra che ha fatto solo Anguissa nel mercato ma non ha venduto niente. Ha preso un grandissimo allenatore poi. Bisognerà vedere cosa succederà a gennaio con la Coppa d'Africa, quando perderà nomi importanti, ossia 4 titolari. Vedremo poi quando ci saranno difficoltà e come saprà gestire questi momenti. Per me davanti a tutti c'è l'Inter, poi Milan e Napoli. I rossoneri hanno trovato un'identità che può pagare alla lunga e mi sembra l'alternativa più credibile all'Inter. Lazio e Roma sono buone squadre ma hanno cambiato tecnico e non è facile dare continuità".