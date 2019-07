Battistini: "Meret ha qualità ma diamogli tempo, non credo ai predestinati. James? Spero arrivi a Napoli, alza il livello del campionato"

Graziano Battistini, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret se è a Napoli vuol dire che è qualità importanti. Diamogli tempo, non credo che esistano predestinati. Gli darei il tempo giusto per dimostrare le sue qualità. Troppo spesso in italia si fanno valutazioni sul passato e non sul presente. La Juventus è in vantaggio su tutte le altre per Lukaku, anche se alla fine credo che possa andare all'Inter. Auguro al Napoli di riuscire ad arrivare ad James, alza il livello del campionato. E' difficile competere con una realtà come l'Atletico Madrid".