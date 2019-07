Basile a CN24: "Regione e Comune hanno lavorato per dieci mesi insieme, ora tregua e godiamoci le Universiadi"

Gianluca Basile, Commissario Universiadi , è intervenuto in diretta ai nostri microfoni dalla Mostra d'Oltremare in vista delle Universiadi. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Per quanto riguarda gli impianti sportivi e l'organizzazione siamo riusciti a farcela. Ora iniziano le gare e dobbiamo goderci la festa. Mi aspettavo il Sindaco presente con l'Assessore Borriello, non so perché non è riuscito ad essere presente. Era prevista la sua presenza. Abbiamo lavorato insieme dieci mesi, Regione e Comune hanno lavorato insieme e abbiamo remato tutti verso la stessa direzione. E' giusto fare una tregua in questi giorni e godersi lo sport".