Calcio Napoli - Andrea Barzagli, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Sampdoria-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen è determinante, è in una forma straordinaria come tutta la squadra. Complimenti a Spalletti che ha trovato la quadra giusta. Osimhen è molto difficile da marcare perché può andar lungo e venire incontro. Coprirei di più il lungo, ma nell'arco della partita tiene impegnato la difesa per novanta minuti".