Barzagli: "Con lo Spartak incidente di percorso, ma credo che il Napoli sia più concentrato sul campionato"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Barzagli, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Fiorentina-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quello con lo Spartak è stato un incidente di percorso, la partita è stata condizionata in maniera importante dal rosso a Mario Rui. Non voleva entrare in quel modo, chi gioca sa che sono cose che possono capitare. Al di là di questo, però, ho l'impressione che il Napoli sia molto più concentrato sul campionato e lo noto dalle parole dei calciatori e di Spalletti".