Il giornalista Marino Bartoletti è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Certamente vedremo alla prova Sarri se ci saranno beceri cori allo Stadium anti-Napoli, lui non potrà dire come Allegri di non aver sentito, lui qualcosa dovrà dire".