Baroni: "Spero che il Napoli torni a vincere lo scudetto. Ormai sono trent'anni..."

Serie A - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Baroni, ex difensore del Napoli ed ex allenatore del Benevento:

"Coronavirus in Toscana? La situazione è abbastanza buona. La cosa importante è che si osservino le disposizioni che ci sono state date anche se i giovani fanno più fatica nel rispettare certe regole. La ripresa dei campionati? Il pericolo più grande riguarda agli infortuni. Si veda cosa sta succedendo in Bundesliga. Io credo sia giusto ripartire a giocare. Verona e Atalanta potrebbero essere sfavorite perché sono squadre che giocano molto sul ritmo, sull'aggressività. Non avere il loro pubblico a disposizione potrebbe creare dei problemi. Il Verona, inoltre, non ha un organico così ampio e potrebbe fare molta fatica a a differenza della Juventus che ha una rosa molto ampia. Spero che il Napoli torni a vincere lo Scudetto, manca da 30 anni".