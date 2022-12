Barigelli: "Il Napoli in due settimane può decidere se la Serie A avrà qualcosa da dire oppure no!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Inter-Napoli? In quindici giorni gli azzurri decideranno se il campionato avrà ancora qualcosa da dire oppure no. Il Napoli è in testa con merito, il 4 gennaio sarà l’ultima chiamata per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Spalletti a Napoli ha trovato una misura giusta come a Roma, dove mostrò un bellissimo gioco ed uno scudetto l’avrebbe meritato: gli va dato atto di una cosa, è stato bravo nello smontare e rimontare la squadra in pochissimo tempo, assieme a Giuntoli, dandogli dimensione europea”