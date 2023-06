Bari, Luigi De Laurentiis: "Domani ultima gara da presidente? Emozioni con cui convivo da tempo"

Per il Bari è la vigilia del giorno più atteso: domani sera i biancorossi saranno in campo contro il Cagliari per la finale di ritorno dei playoff, che potrebbe regalare la tanto agognata Serie A. Parlando in conferenza stampa, il presidente Luigi De Laurentiis ha raccontato le sue emozioni: "La gioia è tantissima, queste ultime settimane le ho vissute insieme al mister e al direttore - le parole riportate da TuttoBari.com -. Ho vissuto emozioni forti e passato notti insonni, arrivare così in fondo e trovarci in finale è un risultato davvero importante, che va oltre qualsiasi aspettativa e racconta la bontà del lavoro di un gruppo. In semifinale ho parlato alla squadra partendo da un messaggio che il nostro segretario generale aveva mandato nel gruppo dello staff, che mostrava amore e senso d'appartenenza, raccontava l'anima che pervade questo gruppo che nessuno ci può togliere".

Quella di domani potrebbe essere una partita in grado di regalare la Serie A al Bari, ma anche l'ultima di De Laurentiis come presidente del Bari: "Ci sto convivendo da tempo, anche quelle sono emozioni. Sono partito alla ricostruzione di un brand e dalla percezione di quello che poteva essere riportare in alto la percezione di uno stadio, una città e una regione. Sono innamorato di questo territorio e questo ha reso tutto più semplice, all'estero è stato facile parlarne perché la Puglia sta vivendo una grande stagione. Dall'altro c'è un conflitto continuo con quelli che sono i miei pensieri, ma lo sapevamo dall'inizio, nei mesi si è parlato di freni a mano, abbiamo dimostrato che non c'era nulla di tutto ciò".