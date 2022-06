Bargiggia: "Si va verso rinnovo Meret: in due si giocano ruolo di vice"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha scritto su seriea24 quale potrebbe essere il futuro di Ospina e Meret. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco cosa scrive Bargiggia:

"Più passano i giorni e più cresce la sensazione che Ospina non accetti la proposta di rinnovo; tra gli altri club, è molto tentato dal Real Madrid come riserva di Courtois. Anche qui, De Laurentiis è di una coerenza assoluta, non derogando dalla proposta originaria di un leggero ritocco verso l’alto per un rinnovo eventuale a 2 mln a stagione. A questo punto sarà rinnovato Meret che dovrebbe giocarsela con uno tra Sirigu, svincolato e Gollini che potrebbe arrivare in prestito dall’Atalanta. Più tiepida ad oggi la pista Vicario. Occhio anche a qualche sorpresa dall’estero".