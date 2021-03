Bargiggia: "In caso di Champions, ADL pronto ad un'offerta irrinunciabile per Gattuso: ritocco dell’ingaggio e carta bianca sulla rifondazione della squadra"

Paolo Bargiggia scrive sul suo sito ufficiale: "In parallelo allo screening sull’eventuale nuovo allenatore per la prossima stagione, Aurelio De Laurentiis continua il pressing su Rino Gattuso. Per ora siamo a livello di messaggi fatti arrivare a persone dello staff e a chi, nel Napoli ha remato con il tecnico calabrese in questi mesi difficili: in caso di arrivo in zona Champions, il produttore cinematografico è pronto a fare un’offerta “irrinunciabile” a Gattuso. Vuol dire, un sensibile ritocco dell’ingaggio e carta bianca sulla rifondazione della squadra".