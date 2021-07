Bargiggia: "Cr7 resterà al 95% alla Juve, spalmando l’ultimo anno di contratto su due anni. Pjanic non tornerà"

Serie A - “Al 95% Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus. L’unica incognita potrebbe essere legata a Mbappè - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Pasquale Cassese in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Se il francese dovesse lasciare il Paris Saint Germain per approdare al Real Madrid, i parigini lo sostituirebbero col fenomeno portoghese. L’ipotesi è remota, perché il Psg può permettersi di mettere in tribuna Mbappè per tutta la stagione, o, semplicemente, farlo giocare fino alla scadenza. L’idea è quella di rinnovare Ronaldo spalmando l’ultimo anno di contratto su due stagioni. Il mercato della Juventus sarà all’insegna dell’austerity, l’obiettivo sarà il ripianamento del bilancio. Per ora sembra che Kulusevski giocherà in attacco all’occorrenza, pur di non intervenire sul mercato. Per Locatelli, che ha rifiutato l’Arsenal, il Sassuolo chiede l’obbligo di riscatto, mentre i bianconeri offrono il diritto di riscatto. Dragusin o Frabotta andranno ad abbassare il prezzo del cartellino, quindi l’operazione si farà. Pjanic, ad oggi, non ritornerà. In difesa non si farà nulla se non sarà ceduto Demiral. Nonostante ciò, la Juve resta la squadra più forte e si giocherà lo Scudetto con l’Atalanta, mentre Milan ed Inter si sono palesemente indebolite”.