Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play sul futuro di Antonio Conte:

"Conte è un allenatore che negli ultimi 4 anni in cui è andato ha mollato le squadre o si è fatto mollare. In questo momento ha avuto un'unica proposta in questo momento: il #Napoli. E' un allenatore molto ingombrante e vincolante".