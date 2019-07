Bargiggia attacca Ancelotti: "E' a fine carriera! Allena solo per aiutare la sua lunga fila di collaboratori"

Pesante attacco a Carlo Ancelotti da parte del collega di SportMediaset, Paolo Bargiggia che ci è andato giù pesante sul tecnico di Reggiolo tramite il suo profilo Twitter. Non il primo attacco all'allenatore della S.s.c. Napoli, ma dichiarazioni che certamente faranno discutere:

"Più che giocatori, il @sscnapoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come @MrAncelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione".