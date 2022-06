Bargiggia: "ADL non ascolta offerte inferiori a 40 milioni per Koulibaly: due gli eredi di Kalidou in caso di cessione"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha scritto le ultime notizie sul futuro di Kalidou Koulibaly sul sito seriea24. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa ha scritto Bargiggia:

"Ancora un anno di contratto, il senegalese vorrebbe partire, attratto dalle sirene di Barcellona e Juventus. Ma De Laurentiis non molla nemmeno su questo fronte e per meno di 40 mln al momento rifiuta qualsiasi trattativa. Il rischio, calcolato è quello di perdere a parametro zero il difensore nell’estate del 2023. Intanto, grazie alle competenze del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già stato creato un pacchetto di preziose e costose alternative in caso di cessione di Koulibaly: il preferito è il sudcoreano Kim Min Jae del Fenerbache (20 milioni la richiesta) seguito a ruota dal francese William Saliba dell’Arsenal (30 milioni) quest’anno in prestito al Marsiglia".