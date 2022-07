Bargiggia a CN24: "Grande operazione del Napoli nella cessione di Koulibaly, false le voci su una mancata offerta di ADL"

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio dell'esperto di mercato Paolo Bargiggia a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre), durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Koulibaly una grande operazione del Napoli in uscita. Ha preso 40 milioni per un over 30 ad un anno dalla scadenza. In più ha risparmiato 13 milioni lordi di ingaggio. Il segreto sta nell'avere bravi scout a trovare alternative, il Napoli può avere sostenibilità e ha fatto una grande operazione. La Gazzetta ha smentito l'offerta del Napoli, ma era vera e Koulibaly stesso non ha smentito nulla".