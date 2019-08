Barcellona, Valverde duro sul tour in USA e Giappone: "Importante per il club ma per la squadra è complicato..."

Ultimissime calcio Napoli - Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del tour negli Stati Uniti che vedrà i catalani affrontare per ben due volte il Napoli. Parole dure da parte del tecnico blaugrana dal momento che il Barça farà quasi 40.000 chilometri nei suoi due viaggi in Giappone e negli Stati Uniti e tornerà domenica 11 agosto con meno di una settimana per riprendersi prima di un debutto estremamente impegnativo in campionato a San Mamés contro l'Athletic Bilbao, una squadra che, storicamente, è sempre ostica da affrontare. Stando alle dichiarazioni del tecnico, dunque, è probabile che possa gestire al meglio le risorse per evitare ai propri calciatori di accumulare una stanchezza inutile e dannosa in vista dell'inizio del campionato. Queste le sue parole tradotte da CalcioNapoli24:

"Il tour è importante per il club, economicamente e dal punto di vista dei social. Ma per la squadra è complicato ... Molti chilometri da fare e giocatori che non si sono allenati. Vediamo come possiamo affrontarlo".