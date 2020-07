Ultime calcio - Campionato finito e forse qualcosa in più per Samuel Umtiti, il centrale francese del Barcellona, come racconta Tuttosport:

"Ha deciso di cominciare un trattamento a base di cellule madre per mitigare il dolore al ginocchio destro che lo assilla oramai da due anni e che gli ha impedito di giocare con regolarità. Il suo obiettivo diventa quello di tornare a disposizione di Quique Setién per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli"