Barcellona, Setién: "So cosa è in grado di fare il Napoli: al San Paolo vorranno essere straordinari"

Ultime calcio Napoli - Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito della Uefa in vista del match contro il Napoli al San Paolo:

"Ai miei giocatori dico sempre che dobbiamo aspettarci la migliore versione possibile dei nostri avversari. Ogni squadra vuole dare il massimo contro di noi e questa partita non sarà diversa. So cosa è in grado di fare il Napoli: nella fase a gironi si sono comportati molto bene contro alcune squadre di alto livello. Sono sicuro che in casa saranno straordinari".