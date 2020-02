Barcellona, Setien a Sky: "Emozionato per le parole di Gattuso ma anche di giocare al San Paolo"

Ultime calcio Napoli - Quique Setién ha poi parlato così in esclusiva a Sky Sport:

"I complimenti di Gattuso mi hanno reso felice, lo scorso anno l’ho affrontato in Europa League contro il Milan: abbiamo giocato bene, ma è stato un doppio confronto difficile dove abbiamo dovuto giocare al meglio delle nostre possibilità. Mi dà molta emozione sentire certe parole da un grande professionista e grande allenatore come Gattuso". Per l’allenatore del Barcellona sarà la prima in Champions: “Esordio qui nel tempoo di Maradona? Non ci poteva essere posto migliore. Questo è uno stadio pieno di passione ed emotività, sarà molto bello iniziare da qui il mio cammino in questa competizione. Contro il Napoli sarà una gara molto combattuta e divertente". Per concludere, pensiero su Fabian Ruiz, suo ex giocatore al Betis: "La sua crescita è stata esponenziale. Aveva bisogno solo di un’opportunità, noi gliel’abbiamo data e lui l’ha sfruttata al meglio. Non è solo un grande giocatore, ma anche una grande persona. Bel rapporto con l’Italia? Mi è sempre piaciuta molto l’Italia, ho collaboratori italiani, il mio agente è italiano, mi confronto spesso con allenatori italiani. Questa gara contro il Napoli è un’opportunità che mi capita con un po’ di ritardo, ma cercherò di approfittarne nel modo migliore in modo di avere e lasciare un buon ricordo".