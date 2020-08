Napoli - Radio Kiss Kiss ha anticipato le date delle conferenze stampa di presentazione di Barcellona-Napoli. Venerdì alle ore 11.30 parlerà in conferenza stampa il tecnico Quique Setién con un calciatore blaugrana. Più tardi, alle 18.30 toccherà a Rino Gattuso con un calciatore azzurro. Scelto il portiere David Ospina per accompagnare il tecnico azzurro in conferenza. CalcioNapoli seguirà i due eventi live.