Barcellona, l'ex presidente Gaspart: "Messi? I contratti dovrebbero evitare clausole interpretative, il giocatore più forte al mondo è rimasto mostrando affetto nei confronti della gente non intentando vie legali"

Calcio - Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La battaglia tra Messi ed il Barça? È terminata, ma non la definirei una vera battaglia. C’era una differenza d’opinione legata al contratto. Messi ha detto che resterà il prossimo anno, i tifosi possono essere tranquilli almeno per i prossimi mesi. I contratti dovrebbero evitare clausole interpretative. Il Barcellona ha seguito alla lettera il contratto. Ora si deve voltare pagine, il giocatore più forte al mondo è rimasto mostrando affetto nei confronti della gente non intentando vie legali"