Barcellona, Koundé in mixed: "Fiducioso per il passaggio del turno! Su Kvara-Osimhen dico..." | VIDEO CN24

UEFA Champions League - Jules Koundé, difensore del Barça, ha parlato in mixed zone al termine di Napoli-Barcellona 1-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita. Ottimista per passare il turno? Sì, sì, sono ottimista. Gara di stasera? Non è un brutto risultato, ma siamo delusi se pensiamo al match giocato, al controllo del ritmo e alle occasioni che abbiamo avuto. Soprattutto nel primo tempo penso che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato non poche occasioni, forse ci è mancata un po' di pazienza ma abbiamo fatto bene. Nella ripresa abbiamo iniziato con il piglio giusto, il gol di Robert Lewandowski ci stava ricompensando ma dovevamo controllare meglio la partita. Kvaratskhelia e Osimhen? Sono ottimi giocatori, ma la nostra squadra ha fatto un buon lavoro perché non abbiamo sofferto molto".