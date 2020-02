Barcellona, de Jong: "Il Napoli è un'ottima squadra al di là dei risultati deludenti in campionato, speriamo siano due partite fantastiche" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Frankie de Jong, stella del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club catalano in vista della gara di Champions League di mercoledì contro il Napoli. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

“Non ho mai giocato allo Stadio San Paolo, ma il Napoli è un'ottima squadra. Abbiamo giocato contro di loro in precampionato, ma è sempre diverso e non significa molto. Il Napoli ha molta qualità, anche se in questa stagione ha avuto risultati piuttosto deludenti in Serie A.

Hanno fatto bene in Champions League, ad esempio contro il Liverpool. Il Napoli è una squadra molto forte e speriamo che queste siano partite fantastiche per noi! Sono felice per i miei primi mesi al Barcellona, mi sento come a casa sia nel club che nel posto in cui vivo. Sto giocando molto bene ma so di poter fare ancora molto meglio".