Barcellona, Dani Alves sull’esclusione dalla lista UEFA: "Xavi sa cosa penso, volevo esserci"

Dani Alves, attraverso un’intervista a Movistar +, ha commentato la sua esclusione dalla lista UEFA del Barcellona:

“L’allenatore sa cosa penso. Sono sempre concentrato e cerco di aiutare il più possibile. Siamo dipendenti, decide il club. Io sono venuto per dare qualcosa in più, per portare un certo grado di competitività e spirito vincente. Se questo significa anche stare fuori, allora va bene. Sono fasi della vita che bisogna accettare. Avrei voluto essere incluso, ma sfortunatamente eravamo quattro giocatori per tre posti. Non prenderò solo le vibrazioni positive, continuerò a fare il mio lavoro”.