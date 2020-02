Ultimissime calcio Napoli - Sergi Busqutes, centrocampista del Barcellona, ha parlato alla stampa spagnola dopo la sfoda con il Napoli:

"Al ritorno non avremo Vidal per squalifica e spero che Pique non abbia nulla di grave alla caviglia. Purtroppo questa è la situazione. Abbiamo una rosa molto corta, sfortunatamente è stato sbagliato qualcosa in fase di pianificazione del mercato".