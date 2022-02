Barcellona, Aubameyang: "Voglio vincere la Champions League, questo è un grande club"

Ultime notizie calcio Napoli - Pierre-Emerick Aubameyang, nuovo attaccante del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Sport:

"Sono molto felice e ringrazio il presidente per avermi ingaggiato. Non vedo l'ora, darò tutto. Devo ringraziare il club, è un onore essere qui e giocare per il Barça. Il mio compito è fare gol, sono un attaccante veloce. Spero di aiutare la squadra con i miei gol, spero di segnare tanti gol per il Barça. Questo è un grande club, che deve vincere la Champions League. Faremo di tutto per tornare a farlo".