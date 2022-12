Barbano a CN24: "Hamsik al Napoli? Da dimensione familiare a manageriale, De Laurentiis conserva dei tratti arcaici"

Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Avessi la cresta come Hamsik, la taglierei se il Napoli vincesse lo scudetto e se Marek tornasse a Napoli: sarebbero due cose decisamente positive.

Perchè il Napoli non ha mai voluto avere una figura importante? Nel tempo si cresce e si cambia, il Napoli ha pagato il passaggio da una dimensione familiare ad una manageriale: De Laurentiis conserva dei tratti arcaici sui quali penso abbia fatto una riflessione, soprattutto dopo l’implosione dell’ammutinamento. Il Napoli ha pagato il prezzo di arrivare secondo simbolicamente per troppo tempo, è stato qualcosa che ha portato una grande crisi a cui ha reagito avendo il coraggio di cambiare. Adesso c’è uno spirito nuovo, De Laurentiis sa che il Napoli deve conseguire una dimensione internazionale, chi gioca bene vince in Italia ed in Europa.

Lo scambio Zanoli-Beresznyski? Ho stima di Alessandro, sarebbe una operazione sensata ed è chiaro che il Napoli oggi va costruendosi come una squadra che dovrà affrontare il prossimo biennio per vincere ogni cosa: Di Lorenzo è una garanzia, ma avere un doppione di qualità è utile. Se poi è utile a Zanoli per giocare 38 partite, sarebbe una scelta da condividere.

Il ritiro in Turchia? Un periodo gestito bene quello della sosta dei Mondiali, utile: siamo stati fortunati perchè l’impatto sul Napoli è stato ridotto in quanto ad usura sui giocatori, ci sono state squadre che avranno un impatto maggiore. Spalletti ha potuto lavorare bene, sono convinto che il Napoli riprenderà lì dove ha finito. La partita con l’Inter non sarà una passeggiata, però ieri ho visto Brozovic uscire perchè affaticato ed è chiaro che il Napoli un problema del genere non ce l’avrà”