Balotelli, il presidente del Flamengo: "È interessato a venire"

Mario Balotelli e un futuro sempre più probabile al Flamengo. Oggi Rodolfo Landim, il presidente del club carioca, ha confermato l'interesse verso il calciatore italiano che stando alle sue dichiarazioni si è dimostrato interessato al trasferimento in Brasile. Queste le sue parole a un evento nella sede della FERJ, la federazione calcistica dello stato di Rio de Janeiro. "Balotelli è un grande giocatore, quando Marcos Braz e Bruno Spindel stavano andando in Europa ci siamo messi in contatto con Balotelli che si è dimostrato interessato a giocare al Flamengo. Senza dubbio è un grande giocatore, ma ne deve passare di acqua sotto ai ponti. Sono dati di fatto, lui è libero sul mercato ma non c'è nulla di più di quello che vi sto dicendo , la situazione non si è evoluta da allora".