Ballotta a CN24: “Il Napoli deve battere la Lazio, Conte vuole il secondo posto. Meret? Deve cambiare aria, vi spiego il motivo”

Ultime calcio Napoli, Marco Ballotta, ex calciatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lazio? La classifica purtroppo è meritata dalla squadra di Sarri, annata molto delicata e deve finire al più presto, ma attenzione perché c’è la coppa Italia, che può salvare la stagione. Napoli-Lazio? Gli azzurri sono secondi in classifica, la squadra di Conte poteva lottare fino alla fine con l’Inter, ma ha perso qualche punticino per strada: il Napoli ha ancora delle partite da vincere per finire secondo, poi vediamo l’Inter se farà i punti che deve fare.

Meret? Bisogna dare fiducia a questo portiere: ha vinto due scudetti, ma è sempre messo in discussione ed è sempre affiancato da grandi portieri: Alex è giusto che cambi aria, visto che non gli è stata mai data fiducia da nessuno. Conte? Ha fatto benissimo a Napoli, ha fatto il suo nella città partenopea, nel primo anno ha regalato lo scudetto e nel secondo ha fatto un bel campionato, con una Supercoppa. Dipende da Antonio decidere il suo futuro”.