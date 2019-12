Ballardini: "Nessun contatto con il Napoli purtroppo, sorpreso dal rendimento di Di Lorenzo"

Ultime notizie calcio Napoli - Davide Ballardini, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nessuno meglio di Ancelotti sa cosa fare, se ha deciso per il ritiro vuol dire che bisogna stare insieme. La Serie A è difficilissima, bisogna sempre avere le motivazioni al massimo. Di Lorenzo? Non mi aspettavo potesse rendere così anche a Napoli. Non ho avuto nessun contatto con gli azzurri. Il Napoli ha uno degli allenatori migliori, è di livello mondiale. Non mi ha cercato nessuno dal Napoli, purtroppo".