Balivo: "Conte-Napoli, Assafà! Ora sogno un nuovo Cannavaro o Insigne"

Ultime notizie SSC Napoli - Caterina Balivo, volto noto della Rai e super tifosa azzurra, ha commentato l'arrivo di Antonio Conte a Il Mattino:

Come ha preso la notizia dell'arrivo di Conte sulla panchina azzurra?

«Onestamente? La prima reazione è stata "assafà". Per citare il mio programma, questa potrebbe essere "la volta buona". Da De Laurentiis, che conosco personalmente, noi tifosi ci aspettavamo un risarcimento danni del genere, un colpo di teatro positivo, come nel suo stile. Quando leggevo del possibile arrivo dell'ex ct azzurro a Napoli mi dicevo che era troppo bello per essere vero. Invece poi è successo».

Mantenere i campioni o ripartire? Lei di che partito è al riguardo?

«I campioni c'erano, quest'anno, ma è andata male. Quello che conta, per come la vedo, è l'affiatamento dei calciatori con l'allenatore. Spero si crei un buon mix tra i giocatori e Conte, che sono certa potrà entrare in empatia rapidamente con la squadra. Conte saprà cosa fare, come gestire arrivi e partenze eventuali. Rimarremo sempre grati a chi ci ha fatto vincere il terzo scudetto, ma nessuno resti controvoglia. Se noi tifosi ci siamo rimasti male, per la stagione appena finita, si immagini che frustrazione per i giocatori: campioni in carica e spesso sconfitti in campo».