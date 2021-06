Calciomercato Napoli - Fiorentina su Bakayoko che lascerà a giugno Napoliper tornare al Chelsea. Arrivano le parole di Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina, all'uscita dall'Assemblea di Lega. Il dirigente viola non s'è voluto soffermare sul mercato. "Bakayoko può essere una idea? Non lo so".