Baiano: "Un'offerta del Bayern per Osimhen sarà difficile da rifiutare, Meret talento incredibile"

Ciccio Baiano è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Meret? E' la scelta giusta, il Napoli lo ha pagato tanto: il giovane emergente che aveva fatto vedere un livello alto. Poi si è ritrovato in ballottaggio con un altro grande portiere e non sentiva la fiducia perdendo autostima ma è un talento incredibile. Proposte per Osimhen? Penso che arriverà se il Bayern ha individuato in lui l'erede di Lewandovski. E' normale che il Bayern è un osso duro contrastare che mette sul piatto cifre che ti fanno riflettere. Sostituire uno come Osimhen non è semplice.