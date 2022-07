Baiano: "Simeone sarebbe un grande colpo, vi spiego. Napoli competitivo? Si, ma non per vincere..."

Francesco Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Simeone è un nome importante, con il Verona ha fatto molto bene, con 15 gol. Lo conosco bene ed è stato 2-3 anni a Firenze. Un giocatore che si fa amare dai tifosi, vede la porta e non si risparmia mai. Essere il sostituto di Osimhen, potrebbe andare bene.

Attesa sul mercato? Aspettiamo, per ora non mi convince. E' andato via uno dei più bravi in Europa e nel mondo, Koulibaly ma non è colpa del Napoli vista l'offerta del Chelsea. Con alcuni ritocchi, il Napoli sarebbe competitivo ma per cosa? Arrivare al quarto posto, non per vincere lo scudetto".