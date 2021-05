Baiano sicuro: "Se il Napoli fa il Napoli vince a Firenze! Osimhen può diventare devastante se..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Baiano, allenatore.

"Cagliari-Fiorentina? Non è stata una bella partita, le due squadre non hanno voluto rischiare, anche sapendo che il Benevento andava a Bergamo. Fiorentina-Napoli? Gli stimoli sono molto diversi, la viola ha portato la nave in porto e quindi ciò che doveva fare lo ha fatto. La partita però è complicata perché la Fiorentina ha fatto buonissimi risultati di recente. Sono convinto che se il Napoli farà il Napoli porterà a casa i tre punti. Qualche rimpianto per il Napoli c'è perché ha perso insieme tanti giocatori dello stesso reparto, ovvio che poi il rendimento scende. Dopo i recuperi se non sbaglio il Napoli è la seconda squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno. Osimhen lo paragono a una gazzella, se migliora a livello tecnico diventa devastante".